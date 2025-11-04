Imam Khamenei: Uhasama kati ya Iran na Marekani ni wa asili, ni mgongano wa maslahi kati ya mitindo miwili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Imam Khamenei alitaja baadhi ya matamko ya Marekani yanayoonyesha “taarajio la kushirikiana na Iran,” akasema: “Kushirikiana na Iran hakilingani na mshikamano na msaada wa Marekani kwa utawala wa Kizayuni aliyechukiwa.”

Alieleza kuwa msaada unaoendelea wa Marekani kwa utawala wa Kizayuni, licha ya kuwa utawala huo umekashifiwa hadharani duniani kote, hau na maana na haukubaliki kama wanataka kushirikiana na Iran.

Kiongozi huyo pia alisisitiza: “Marekani wakati mwingine husema iko tayari kushirikiana na Iran. Ikiwa wangeacha kuunga mkono utawala wa Kizayuni, kuondoa misitu ya kijeshi katika eneo hili, na kuacha kuingilia mambo ya nchi za jirani, huenda mambo haya yazingatiwe. Lakini jambo hili haliwezi kutabirika kwa sasa wala kwa siku za karibu.”

Akielezea uhasama wa kihistoria wa Marekani na taifa la Iran na vipengele vya uvamizi wa Ubalozi wa Marekani tarehe 4 Novemba 1979, alisema: “Uvunjaji wa ubalozi wa Marekani na wanafunzi unaweza kuchunguzwa kutoka kwa mitazamo miwili: kihistoria na kiutambulisho.”

Kutoka kwa mtazamo wa kihistoria, Imam Khamenei alieleza kwamba uvamizi wa ubalozi na ujasiri wa wanafunzi ulikuwa ni siku ya heshima na ushindi kwa taifa la Iran. Alisisitiza kuwa historia ya Iran ina nyakati za ushindi na nyakati za udhaifu, zote zikihifadhiwa katika kumbukumbu ya taifa.

Kuhusu kipengele cha utambulisho, Kiongozi alisema: “Uvunjaji wa ubalozi uliweka wazi utambulisho wa kweli wa serikali ya Marekani pamoja na asili ya Mapinduzi ya Kiislamu.”

Akielezea asili ya kibinafsi ya kiburi (istakbar) kutoka Qur’an, alieleza kuwa inamaanisha kujiona bora kuliko wengine. Alieleza: “Wakati mwingine, nchi kama Uingereza enzi fulani, au Marekani leo, inajipa haki ya kuingilia maslahi ya muhimu ya mataifa, kuwatia masharti, kuanzisha misitu ya kijeshi katika nchi zenye serikali dhaifu, au kuharibu rasilimali za nchi nyingine. Hii ndiyo kiburi tunachopinga.”

Imam Khamenei pia alirejelea njama za Uingereza na washirika wake dhidi ya serikali ya Mossadegh, akibainisha jinsi Mossadegh alivyokuwa mkweli na kutegemea Marekani kumokoa Iran kutoka Uingereza. Alisema: “Marekani iliangalia Mossadegh kwa tabasamu, lakini nyuma ya pazia, kwa kushirikiana na Uingereza, walipanga mapinduzi na kurudisha Shah aliyekimbia Iran.”

Akielezea tukio la kwanza la Marekani na Mapinduzi ya Kiislamu, alisema ni azimio la uhasama lililopitishwa na Seneti ya Marekani, na kuashiria hasira ya umma baada ya kuruhusu Mohammad Reza Pahlavi kuingia Marekani. Alisema: “Watu wa Iran walihisi kuwa kwa kumkaribisha Shah, Marekani ilikuwa ikijaribu kurudia mapinduzi ya 19 Agosti 1953 na kuandaa kurudi kwake Iran.”

Kiongozi alisema wanafunzi walikusudia kwa awali kuingilia ubalozi kwa siku chache tu kuonyesha hasira ya Wairani. Lakini waligundua nyaraka zilizomo zilionyesha uvamizi huo ulizidi matarajio na kwamba ubalozi wa Marekani ulikuwa kitovu cha njama za kuharibu Mapinduzi.

Alibainisha kuwa uvamizi wa ubalozi haukuwa ni kutafuta taarifa tu, bali kutengeneza chumba cha njama, kuandaa mabaki ya utawala wa Shah na baadhi ya majeshi kwa vitendo dhidi ya Mapinduzi.

Imam Khamenei alisisitiza kuwa tatizo na Marekani halianzi na uvamizi wa ubalozi, bali limeanza 19 Agosti 1953, na uvamizi wa ubalozi ulifichua njama kubwa dhidi ya Mapinduzi.

Kiongozi aliongeza kuwa sababu kuu ya uhasama na njama dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu ni kutoa rasilimali za Iran kutoka kwa udhibiti wa Marekani. Alisema: “Walitaka Iran, lakini hawakukubali kuruhusu urahisi, na kuanza njama za uhasama dhidi ya Mapinduzi na taifa la Iran.”

Akielezea uhasama unaoendelea wa Marekani baada ya Mapinduzi, Kiongozi alisema: “Uhasama wa Marekani haukuwa wa maneno tu, bali ulihusisha vikwazo, njama, msaada kwa maadui wa kiasili wa Jamhuri ya Kiislamu, kuhamasisha Saddam kumshambulia Iran, kupiga ndege la abiria la Iran lenye watu 300, propaganda, na shambulio la moja kwa moja la kijeshi. Tofauti kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu si ya mbinu, bali ya asili.”

Alipinga wanasema kuwa kauli mbiu ya “Down with USA” ndiyo chanzo cha uhasama wa Marekani, akasema: “Tatizo kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ni kutokukubaliana kwa asili na migongano ya maslahi.”

Kuhusu uhusiano wa baadaye na Marekani, alisema “Asili ya kiburi ya Marekani haikubali ila utiifu. Rais wote wa Marekani walitaka hili, ingawa baadhi hawakuuliza wazi; rais wa sasa ameliweka wazi kabisa.”

Aliongeza: “Kutarajia taifa la Iran kuliacha, huku likiwa na uwezo mkubwa, utajiri, akili na vijana makini, ni bure. Suluhisho la matatizo mengi ni kuwa na nguvu zaidi.”

Mwisho, kwa kuzingatia mifano ya Bibi Fatima (a.s) na Bibi Zaynab (a.s), Kiongozi aliwahimiza vijana: “Wahimie wenzio kufuata maadili na matendo ya watu hawa wakubwa, na kujifunza kutoka kwao.”