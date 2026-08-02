Waziri wa Sayansi wa Iran Aagiza Kuandaliwa Mikutano ya Kisayansi Kuhusu Fikra za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, Waziri wa Sayansi, Utafiti na Teknolojia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hussein Simai, amesisitiza haja ya kuandaliwa kwa makongamano ya kisayansi yanayojadili fikra, maono na urithi wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, pamoja na kupewa kipaumbele maendeleo ya sayansi na teknolojia nchini.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Simai alitoa kauli hiyo siku ya Jumapili wakati wa kikao cha Baraza la Manaibu wa Wizara ya Sayansi, Utafiti na Teknolojia. Aliwapongeza viongozi na watendaji wa wizara hiyo kwa juhudi na hatua zilizochukuliwa katika kuimarisha sekta ya elimu ya juu na tafiti za kisayansi.

Waziri huyo alisisitiza umuhimu wa kuendeleza shughuli za kisayansi na kitamaduni zinazolenga kufafanua na kuhifadhi fikra na urithi wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akieleza kuwa sera za sayansi na teknolojia nchini zimeongozwa kwa kipindi cha miaka 37 na maono yake.

Aidha, alitoa wito kwa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kuandaa shughuli za kumbukumbu na heshima kwa Imam Shahidi (R.A.), pamoja na kuandaa makongamano ya kisayansi ya kitaifa na kimataifa yatakayochambua fikra, maono na mchango wake katika maendeleo ya elimu, sayansi na teknolojia.

Kauli hiyo inaakisi dhamira ya Iran ya kuendelea kuunganisha maendeleo ya kisayansi na urithi wa fikra za viongozi wake wa Mapinduzi ya Kiislamu kupitia tafiti, mijadala ya kitaaluma na shughuli za vyuo vikuu.