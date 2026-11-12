Ayatollah Ramezani: Wanawake Wana Nafasi Kuu katika Ujenzi wa Ustaarabu wa Kiislamu na Mabadiliko ya Kijamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), mchana wa leo Alhamisi, tarehe 21 Aban 1405 Hijria Shamsia (12 Novemba 2026), katika mkutano wa wanawake wa Fatimiyya na wa kudai haki ya kulipiziwa kisasi kwa ajili ya kiongozi shahidi, uliofanyika katika Bustani ya Taifa ya Lahijan, amesisitiza umuhimu wa kuirejea na kuichambua upya nafasi ya mwanamke katika Qur’ani Tukufu, riwaya na fikra za viongozi wawili wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema: “Katika Qur’ani Tukufu kuna Aya nyingi zinazozungumzia nafasi ya mwanamke. Kwa mtazamo wa Uislamu, hakuna tofauti kati ya mwanamke na mwanamume katika kufikia daraja za kweli na thamani za kibinadamu. Hii ni kwa sababu kipimo cha ubora wa binadamu ni imani, matendo mema na uchamungu mbele ya Mwenyezi Mungu.”

Akizungumzia wanawake mashuhuri waliotajwa katika Qur’ani na historia ya Uislamu, ameongeza kuwa wanawake kama Hazrat Khadija (s.a.), kupitia jihadi yake ya mali; Hazrat Fatima Zahra (s.a.), kutokana na nafasi yake ya kipekee; na Hazrat Zainab (s.a.), kupitia juhudi zake katika kufafanua ukweli na kuelimisha jamii, walitekeleza jukumu muhimu katika kuutetea dini na kufufua thamani za Kiislamu.

Ayatollah Ramezani amewashauri wanawake kusoma kwa kina fikra za Imam Khomeini (r.a.) na kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu nafasi na haki za wanawake. Amesisitiza kuwa watetezi wa kweli wa haki za wanawake wamekuwa Mitume wa Mwenyezi Mungu, na kwamba Mtume Muhammad (s.a.w.w.) alifanya juhudi kubwa kuliko wengine katika kuhakikisha haki za wanawake zinapatikana na utu wao unaheshimiwa.

Mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi nchini Iran, akizungumzia nafasi ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) katika historia ya Uislamu, amesema: “Kuzaliwa kwa Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kulikuwa ni jibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa wale waliokuwa wakimkejeli Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kwa kutokuwa na mtoto wa kiume. Baraka za uwepo wa mwanamke huyu mtukufu, iwe kupitia watoto wake wa nasaba au wafuasi na watoto wake wa kiroho, zimekuwa chanzo cha athari na mabadiliko mengi katika historia.”

Akieleza kuwa nafasi ya wanawake katika nyanja mbalimbali za kijamii imeonekana wazi zaidi katika zama hizi, amesema: “Uislamu umewapa wanawake nafasi hai na yenye ushawishi katika elimu, malezi na mabadiliko ya kijamii. Wanawake wanaweza kushirikiana na wanaume katika kulea kizazi kijacho na kujenga jamii yenye uhai na maendeleo.”

Ayatollah Ramezani, akisisitiza nafasi kuu ya wanawake katika kulea watu wenye mchango mkubwa kwa mabadiliko ya baadaye ya jamii, amesema: “Kwa kutumia uwezo wao wa kihisia na malezi, wanawake wanaweza kuifanya familia kuwa shule na chuo kikuu cha kulea kizazi kijacho. Jukumu hili, likiambatana na wajibu wa wanaume, linaweza kuwa msingi wa kulea watu wenye mchango na thamani kubwa katika jamii.”

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), akizungumzia nafasi ya wanawake katika ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu na kipindi cha Vita vya Kujihami kwa Kutukuka, ameongeza kuwa ushiriki wa wanawake katika maandamano, sala za Ijumaa, kutoa msaada kwa vikosi vilivyokuwa vitani na kuwaunga mkono wapiganaji ulikuwa miongoni mwa mambo muhimu yaliyochangia maendeleo na kuendelea kwa harakati ya Mapinduzi. Pia, katika migogoro mbalimbali, ikiwemo kipindi cha kuenea kwa ugonjwa wa Corona, wanawake walitekeleza jukumu kubwa.

Ameendelea kusema kuwa ushiriki wa wanawake na wasichana katika shughuli za kijamii na nyanja mbalimbali ni miongoni mwa vielelezo muhimu vya mchango wao katika mabadiliko ya jamii, na kwamba uwezo huu mkubwa haupaswi kupuuzwa.

Ayatollah Ramezani, akizungumzia uwepo endelevu wa wananchi katika mikusanyiko ya usiku na maeneo ya kutetea nchi, amesema: “Katika zaidi ya usiku 250 wa ushiriki wa wananchi, wanawake, wasichana wa umri wa balehe na wanafunzi wa vyuo vikuu wamekuwa na ushiriki wenye matokeo na endelevu sambamba na wanaume. Hata katika baadhi ya matukio, watoto wamewahimiza baba zao pia kushiriki katika mikusanyiko hiyo.”

Mwakilishi wa wananchi wa Mkoa wa Gilan katika Baraza la Wataalamu wa Uongozi, akieleza kuwa uwezo wa ulinzi na makombora wa nchi ni matokeo ya maendeleo ya kisayansi na juhudi za vikosi vya ulinzi, ameongeza kuwa pamoja na nguvu za kijeshi na kujitolea kwa wapiganaji, jambo lililowashangaza na kuwapa wasiwasi maadui ni ushiriki mkubwa wa mamilioni ya wananchi katika uwanja wa matukio. Ushiriki huo umekuwa nguzo muhimu ya mfumo na Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema kuwa adui katika hesabu zake alidhani angeweza kufikia malengo yake ndani ya muda mfupi. Hata hivyo, uimara na ustahimilivu wa wananchi mbele ya vitisho na matatizo, yakiwemo changamoto za kiuchumi na mfumuko wa bei, vilisababisha mipango ya adui kushindwa.

Ayatollah Ramezani, akisisitiza umuhimu wa viongozi wa serikali kuzingatia matatizo ya wananchi, amesema: “Serikali, Bunge na Mahakama zinapaswa, katika mazingira haya magumu, kuongeza juhudi zaidi kuliko hapo awali katika kutatua masuala na matatizo ya jamii. Hata hivyo, uwepo na ustahimilivu wa wananchi pamoja na utiifu wao kwa uongozi vilikuwa miongoni mwa sababu muhimu zilizovuruga hesabu za adui na kumrudishia vitisho vyake mwenyewe.”

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), akizungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Marekani na katika utawala wa Kizayuni, ameyataja kuwa ni ishara ya kushindwa kwa maadui. Ameeleza matumaini kuwa kwa kuendelea kuwepo kwa imani, umoja na ushiriki wa wananchi, ushindi wa mwisho utakuwa wa taifa la Iran na kambi ya waumini.

Hazrat Fatima Zahra (s.a.), mfano wa ustahimilivu na kuwa na malengo makuu kwa wanawake

Ayatollah Ramezani, akisisitiza kuwa kumfuata Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kama mfano wa kuigwa ni miongoni mwa mambo yanayoimarisha moyo wa Muqawama na uwajibikaji katika jamii, amesema: “Hazrat Zahra (s.a.) aliifundisha jamii mafunzo makubwa, yakiwemo subira, ustahimilivu, kuwa na malengo makuu na kusimama imara. Wanawake na wanaume wa leo wanapaswa kumfanya mwanamke huyu mtukufu wa Uislamu kuwa mfano wa maisha yao.”

Akieleza kuwa jamii ya binadamu inahitaji wanawake wenye malengo na madhumuni matakatifu, ameongeza kuwa wanawake wa Iran wanaweza, kwa kutegemea imani, elimu, busara, uchamungu na thamani za Mwenyezi Mungu, kuwa mfano wa kuigwa katika kushiriki katika ujenzi wa ustaarabu wa Kiislamu na kuutambulisha mfano huo kwa jamii ya kimataifa.

Mwakilishi wa wananchi wa Mkoa wa Gilan katika Baraza la Wataalamu wa Uongozi, akikosoa mtazamo wa baadhi ya makundi ya Magharibi unaomchukulia mwanamke kama chombo cha matumizi, amesema: “Katika baadhi ya jamii za Magharibi, ushiriki wa wanawake katika jamii umegeuzwa kuwa nyenzo ya unyonyaji wa kiuchumi na kibiashara. Uwezo na utu wao vinatumiwa kwa ajili ya kuuza bidhaa na kutimiza maslahi ya kiuchumi. Uchunguzi wa historia na fikra za Magharibi pia unaonesha kuwa wanawake katika vipindi mbalimbali wamekabiliwa na ubaguzi na vikwazo vingi.”

Akizungumzia harakati ya ufeministi katika nchi za Magharibi, amesema: “Ni lazima mitazamo na utendaji wa harakati hii katika nchi kama Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa visomwe na kuchunguzwa kwa makini, ili kubainika namna ambavyo katika baadhi ya mazingira, kauli mbiu ya kutetea haki za wanawake imeambatana na unyonyaji na matumizi ya wanawake kama vyombo vya kufanikisha malengo fulani.”

Ni muhimu kueneza utamaduni wa kujisitiri na kupinga mtazamo wa kumchukulia mwanamke kama chombo cha matumizi

Ayatollah Ramezani, akizungumzia baadhi ya kauli mbiu za kisiasa za Magharibi kuhusu uhuru wa wanawake, amesema: “Kauli mbiu kama ‘Mwanamke, Maisha, Uhuru’ zinazotolewa na wanasiasa na makundi kama Donald Trump na Benjamin Netanyahu zinapaswa kuchunguzwa kwa kuzingatia malengo na mitazamo yao. Kwa sababu kauli mbiu hizo si lazima ziwe na maana ya kutetea kwa dhati utu na haki za wanawake.”

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), akisisitiza umuhimu wa kujisitiri na kujilinda na mambo yanayokiuka maadili katika utamaduni wa Iran na Uislamu, ameongeza kuwa wanawake na wasichana wa Iran wamekuwa na uwezo mkubwa wa kitamaduni, kimaadili na kiitikadi, na kwamba jamii ya Iran haitaruhusu mifano ya maisha inayolazimishwa kutoka nje na inayokinzana na thamani za Kiislamu ichukue nafasi ya utambulisho na utamaduni wake.

Akizungumzia juhudi za baadhi ya makundi za kueneza uchi na mienendo inayokiuka maadili, amesema: “Uchi na kuhalalisha mienendo inayokiuka maadili ni sehemu ya mipango inayofuatwa kwa lengo la kubadilisha taratibu utambulisho wa kitamaduni na kijamii wa jamii. Kupambana na mwenendo huu ni jukumu la kila mtu.”

Ayatollah Ramezani, akisisitiza umuhimu wa taasisi zinazohusika kutekeleza wajibu wake katika suala hili, amesema: “Serikali, Bunge na Mahakama zinapaswa kukabiliana na mienendo inayokiuka maadili na utaratibu wa kijamii kwa busara na uwajibikaji, na kutoruhusu mipango inayolenga misingi ya kimaadili ya jamii kuenea.”

Mwenendo wa Hazrat Fatima Zahra (s.a.) ni mfano wa kulinda kujisitiri na heshima ya mwanamke

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), akizungumzia mwenendo wa Hazrat Fatima Zahra (s.a.), amemtaja mwanamke huyu mtukufu kuwa mfano kamili wa kulinda utu, kujisitiri na mipaka ya kimaadili. Amesema: “Hazrat Zahra (s.a.) katika tabia na maisha yake alizingatia kwa upekee mipaka ya sheria za Kiislamu na kuhifadhi mipaka ya mahusiano kati ya watu walio maharimu na wasiokuwa maharimu.”

Ameongeza kuwa kumfuata Hazrat Zahra (s.a.) kama mfano wa kuigwa kunaweza kusaidia kuitambulisha kwa jamii ya kimataifa taswira ya mwanamke Mwislamu; mwanamke ambaye, licha ya kuwa na utu, heshima na nafasi ya kijamii, anashikamana na thamani za kimaadili na za Mwenyezi Mungu.

Ayatollah Ramezani, akisisitiza umuhimu wa kuhifadhi mipaka ya sheria za Kiislamu katika mahusiano ya kijamii, amesema: “Kuzingatia mipaka kati ya wanawake na wanaume wasiokuwa maharimu ni miongoni mwa misingi inayosisitizwa na Uislamu, na jambo hili linapaswa kuzingatiwa katika mahusiano ya kijamii.”

Usimamizi wa shughuli za nyumbani ni miongoni mwa nyanja muhimu za mchango wa wanawake

Mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi, akizungumzia nafasi ya familia katika fikra za Kiislamu, amesema: “Thamani ya familia haipaswi kupimwa kwa kuzingatia tu uwezo wa kifedha, ukubwa wa nyumba na utajiri. Kwa sababu familia inaweza kuwa na mali na uwezo mkubwa, lakini ikakosa hali ya kiroho, upendo, ukaribu na furaha ya ndani. Kinyume chake, nyumba ndogo inaweza kuwa imejaa upendo, utulivu, malezi na utu.”

Akieleza kuwa nyumba ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) ilikuwa mfano wa mazingira ya aina hiyo, ameongeza kuwa katika mwenendo wa maisha ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) na Amirul-Muuminina Ali (a.s.), majukumu ya kifamilia yaligawanywa kwa misingi ya ushirikiano na maelewano, huku usimamizi wa shughuli za ndani ya nyumba ukiwa chini ya jukumu la Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.) amesisitiza kuwa mgawanyo huo wa majukumu haumaanishi kuwanyima wanawake nafasi ya kushiriki katika shughuli za kijamii, bali unaonesha umuhimu wa usimamizi wa familia na kuzingatia majukumu ya pamoja. Pia, pale jamii inapokabiliwa na vitisho na masuala muhimu, wanawake na wanaume wanapaswa kushirikiana katika kutetea imani, elimu, maarifa na thamani za jamii.

Akizungumzia nafasi ya kujisitiri na kuhifadhi mipaka kati ya wanawake na wanaume, amesema: “Katika mafundisho ya Kiislamu, kuhifadhi mipaka ya sheria na maadili katika mahusiano ya kijamii kunasisitizwa, na ni lazima mazingira yawekwe ili mipaka hiyo izingatiwe ipasavyo.”

Ayatollah Ramezani, akieleza kuwa mafundisho haya hayapaswi kutafsiriwa kuwa ni kuwaondoa wanawake katika shughuli za kijamii, ameongeza kuwa Uislamu unasisitiza ushiriki wenye matokeo na uwajibikaji wa wanawake katika jamii, na wakati huo huo unaona kuwa kuzingatia kujisitiri, kujilinda na maadili na mipaka ya Mwenyezi Mungu ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi afya ya kimaadili ya jamii.

Uhuru wa mwanamke ni kujikomboa kutoka katika utawala wa wengine na kuhifadhi utu wake

Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), akizungumzia dhana ya uhuru wa mwanamke kwa mtazamo wa Uislamu, amesema: “Uhuru wa kweli wa mwanamke unamaanisha kujikomboa kutoka katika utawala wa wengine, ukoloni na unyonyaji. Mwanamke hapaswi kugeuzwa kuwa chombo cha kutimiza malengo ya wengine, bali anapaswa kutekeleza wajibu wake katika nyanja mbalimbali za jamii huku akihifadhi utu na heshima yake ya kibinadamu.”

Akisisitiza kuwa wanawake wana nafasi kuu katika ujenzi wa ustaarabu wa Kiislamu, amebainisha kuwa fikra za Imam Khomeini (r.a.) na kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu wanawake zinajengwa juu ya ushiriki wao katika jamii kwa ufahamu, imani na mchango wenye matokeo. Ameeleza kuwa mitazamo hiyo inapaswa kufikishwa kwa vizazi vipya kupitia masomo na uelewa wa kina zaidi.

Ayatollah Ramezani, mwishoni mwa hotuba yake, akisisitiza umuhimu wa kumfuata Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kama mfano wa kuigwa, amemuomba Mwenyezi Mungu azitie nuru nyoyo za waumini kwa mwanga wa imani, awajulishe wajibu wao na awajaalie wote neema ya kutambua utukufu wa mwanamke huyu mkuu wa Uislamu na kufuata mwenendo wake.