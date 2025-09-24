Kujiondoa kwenye njia ya Muqawama (Mapambano ya kupinga dhulma) ni sawa na fedheha na udhalili

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Hujjatul Islam Sayyid Majid Mashaal, Mwenyekiti wa Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu wa Bahrain, alisisitiza kuwa kuacha muqawama (mapambano) dhidi ya mavamizi na watawala wa kiimla hakuzai chochote isipokuwa fedheha, udhalilishaji na utumwa. Aidha, anasema kuwa kuanzisha uhusiano wa kawaida na uhalali wake si zaidi ya juhudi za kufanya hali hii kuwa halali na ya kudumu katika jamii zetu.

Aliongeza kwamba kiburi na kiburi cha utawala wa uhalifu wa Israeli ni batili na kinaelekea kuzimika. Saburi, kujitolea, na uvumilivu wa mujahidi wa huru ni ukweli wa kudumu; hili si tu ni mantiki ya dini, bali pia ni mantiki ya akili, historia, na azma ya mataifa.

Mwenyekiti wa Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu wa Bahrain pia alisema kuwa njia na mtindo wa Imamu Hussein (a.s) unaendelea kuishi katika watu huru wa ummah. Aba Abdillah al-Hussein (a.s) alitufundisha kuwa, licha ya kujitolea kwa kiasi kikubwa, maadili ya Kiislamu na kibinadamu hayawezi kupotea. Kama alivyosema Imamu, “Hii haiwezekani kwetu kukubali udhalilishaji, wala Mungu, Mtume na waumini hawatakubali kuipendelea utii kwa maskhara badala ya shahada.”