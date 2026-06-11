Rais Pezeshkian: Vitisho vya Kulenga Miundombinu Vinadhihirisha Udhaifu Dhidi ya Uamuzi wa Taifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesisitiza kuwa vitisho vya kulenga miundombinu muhimu ya nchi vinaonyesha udhaifu wa wazi mbele ya uamuzi wa wananchi wote.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X, Rais Pezeshkian alisema kuwa miundombinu muhimu ya taifa inawakilisha mishipa ya uhai ya wananchi, na kuilenga kunahatarisha maisha ya raia wa kawaida.

Ameongeza kuwa vitisho vya kushambulia miundombinu hiyo, kuanzia mifumo ya usafiri hadi sekta za umeme na maji, havionyeshi nguvu yoyote ya kweli bali vinaashiria kushindwa na udhaifu mbele ya mshikamano wa taifa zima.

Aidha, Rais Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama imara dhidi ya shinikizo na vitisho vyovyote, ikitegemea ujuzi na uzoefu wa wataalamu wake pamoja na umoja wa kitaifa na mshikamano wa ndani ya nchi.